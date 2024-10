Ljubljana, 16. oktobra - Vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič ter namestnica in namestnik vodje Tereza Novak in Lenart Žavbi bodo danes ob 14. uri v preddverju male dvorane državnega zbora na Šubičevi 4 dali izjavo za medije glede vložitve kazenske ovadbe zoper predsednika vlade Roberta Goloba, so sporočili iz poslanske skupine Svoboda. (STA)