Eksplozija in požar uničila zidanico v Kromberku

Nova Gorica, 16. oktobra - Policisti so bili danes nekaj po polnoči obveščeni o eksploziji in požaru v manjšem nenaseljenem objektu v Kromberku, so za STA potrdili na Policijski upravi Nova Gorica. Gasilci so požar pogasili, policija pa okoliščine dogodka še preiskuje. Po prvi nestrokovni oceni je nastalo od 80.000 do 100.000 evrov škode, so še povedali na upravi.