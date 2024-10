Študija: Svoboda na spletu na globalni ravni upada

Washington, 16. oktobra - Svoboda na spletu na globalni ravni se je zmanjšala že 14. leto zapored, v danes objavljeni študiji ugotavlja ameriška nevladna organizacija za spodbujanje demokracije Freedom House. Glede na svobodo na spletu sta se na repu seznama 72 držav, med katerimi ni Slovenije, letos znašla Kitajska in Mjanmar, piše v študiji Freedom on the Net za letos.