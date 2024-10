Humanitarne organizacije opozarjajo na pomen dostopnosti hrane za vse

Ljubljana, 16. oktobra - Humanitarne organizacije ob današnjem svetovnem dnevu hrane poudarjajo pomembnost dostopnosti hrane za vse ljudi ter da ima vsak človek pravico do zadostne in kakovostne prehrane. Organizacije namreč še vedno opažajo, da si veliko ljudi ne more privoščiti niti najosnovnejših izdelkov ter da se povpraševanje po hrani povečuje.