V okviru projekta Greentech razvoj inovativnih rešitev za trajnostno prihodnost

Ljubljana, 16. oktobra - V Ljubljani so predstavili projekt Greentech, ki združuje partnerje iz treh fakultet in osem slovenskih podjetij. Ti se v okviru 5,2 milijona evrov vrednega projekta osredotočajo na razvoj inovativnih rešitev na področju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in energetske porabe ter spodbujanja krožnega gospodarstva.