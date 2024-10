Občina Kočevje v prenovo športne dvorane Gaj

Kočevje, 16. oktobra - Občina Kočevje namerava temeljito prenoviti športno dvorano Gaj, ki že več kot 40 let ni bila deležna nobenih večjih posodobitev. Pogodbo o tem sta nedavno podpisala novi kočevski župan Gregor Košir in direktor na javnem razpisu izbranega podjetja GIB gradnje Gašper Ploj. Projekt bo stal nekaj manj kot 550.000 evrov, so sporočili z občine.