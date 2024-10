Levičar za predstavitev scenarija tudi samo z OVE pred referendumom o Jeku 2

Ljubljana, 16. oktobra - Do referenduma o projektu Jek 2 bi moral biti objavljen tudi scenarij zagotavljanja električne energije samo iz obnovljivih virov (OVE), da bi ljudje vedeli, kaj je alternativa zavrnitvi scenarija jedrske in OVE, je danes dejal državni sekretar za jedrski program Danijel Levičar. Meni, da je smiselno ohraniti obe možnosti do leta 2028.