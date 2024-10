Evropske borze v nov dan večinoma s padci

London/Pariz/Frankfurt, 16. oktobra - Indeksi na evropskih borzah so na začetku današnjega trgovanja večinoma obarvani rdeče, s čimer so sledili dogajanju na newyorških borzah. Vlagatelji so po poročanju tujih agencij previdni in se sprašujejo, kako bo z nadaljnjo rastjo tehnološkega sektorja, ki se je v zadnjem obdobju močno okrepil zaradi povpraševanje po umetni inteligenci.