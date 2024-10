Nekdanji športniki o vijugastih poslovnih poteh po končanih športnih karierah

Portorož, 16. oktobra - Olimpijski komite Slovenije (OKS) je delovno praznovanje svoje 33-letnice v Portorožu sklenil z delavnicami, kjer so športniki dobili različne praktične nasvete za čas karier in tudi po njih, kjer je tudi polno vzponov in padcev. Nasvete so dali športnim organizacijam, govorili so o financah, pa tudi prostovoljstvu kot temelju športa.