Referendumsko vprašanje o Jeku 2 za stranko Vesna zavajajoče

Ljubljana, 16. oktobra - Vesna - zelena stranka je danes vložila pobudo za presojo ustavnosti in predlog za začasno zadržanje odloka o razpisu referenduma o izvedbi drugega bloka krške nuklearke (Jek 2). Za to potezo so se odločili zaradi po njihovem zavajajočega referendumskega vprašanja o projektu, ki omejuje svobodno odločanje volivca.