V Sežani odprli razstavo tarotnih svetov Erika Lovka

Sežana, 16. oktobra - V Kosovelovem domu Sežana so v torek odprli razstavo slik priznanega slovenskega slikarja, kiparja, grafika, ilustratorja in karikaturista Erika Lovka. Na razstavi, tretji od njegove smrti pred petnajstimi leti, je kustos Lev Menaše na ogled postavil enajst platen iz serije enaindvajsetih slik, ki je nastala med letoma 1997 in 2000.