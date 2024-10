Nafta malenkost navzgor

Singapur, 16. oktobra - Cene surove nafte so se v današnjem trgovanju malenkost zvišale, potem ko so bile v torek zaradi skrbi po povpraševanju na najnižji ravni po začetku meseca. Dvig cen povzročajo negotovosti, povezane z dogajanjem na Bližnjem vzhodu. Trgovci se bojijo, da bo prišlo do nadaljnje eskalacije konflikta med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah.