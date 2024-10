Celjska občina v prenovo Kajuhovega doma

Celje, 16. oktobra - Celjska občina danes pripravlja ulično zabavo Kajuhovega doma pred začetkom njegove prenove. Stari objekt bo tako še zadnjič zasvetil v povsem drugačni luči, po tem pa bo dom zaprl vrata in se bo začela obnova. V njem bo namreč prihodnje leto začel nastajati sodoben in urejen center ustvarjalnih skupnosti, so sporočili s celjske občine.