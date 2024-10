Gorenjska avtocesta zaradi nesreče zaprta za uvozom Brnik proti Ljubljani

Brnik, 16. oktobra - Gorenjska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani, zaprta sta tudi uvoza Kranj vzhod in Brnik proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Kranjem in Vodicami, kjer prav tako že nastajajo zastoji, poroča prometnoinformacijski center.