Messi s hat-trickom navdušil v Buenos Airesu

Buenos Aires, 16. oktobra - Argentinski nogometni superzvezdnik Lionel Messi je poskrbel za blestečo predstavo v južnoameriških kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Pri zmagi s 6:0 proti Boliviji je Messi na stadionu Monumental v prestolnici Buenos Aires dosegel tri zadetke in podal še za dva. Navdušili so tudi rekordni svetovni prvaki Brazilci, ki so Peru premagali s 4:0.