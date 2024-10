Newyorške borze končale v rdečem

New York, 15. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vlagatelji so ocenjevali vrsto poročil o poslovnih rezultatih bank, delnice proizvajalcev čipov pa so zaradi informacij, da bodo ZDA morda uvedle omejitve izvoza, oslabile, poroča francoska tiskovna agencija AFP.