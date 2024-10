Primorske novice o izstopu Logarja iz SDS (16. 10.)

Koper, 15. oktobra - Aljaž Novak v komentarju O virantih in satelitih piše o izstopu Anžeta Logarja in Eve Irgl iz SDS. Avtor meni, da njun izstop in Logarjeva napoved o ustanovitvi nove stranke nista presenetljiva, hkrati pa izpostavlja, da Logar nima še nobenega zaveznika na politični levici ali desnici.