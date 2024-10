Proračun ministrstva za notranje zadeve s policijo v prihodnjem letu višji za 30 milijonov evrov

Ljubljana, 15. oktobra - Člani odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so se seznanili s predlogom sprememb proračuna za leto 2025 in s predlogom proračuna za leto 2026 ministrstva za notranje zadeve. V letu 2025 se proračun ministrstva povečuje za 30,3 milijona evrov, na 570,5 milijona evrov, v letu 2026 pa se povečuje še za 41,4 milijona evrov.