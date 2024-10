Ministrstvo podaljšalo javno obravnavo predloga strategije razvoja javne uprave

Ljubljana, 15. oktobra - Ministrstvo za javno upravo je podaljšalo javno obravnavo predloga strategije trajnostnega razvoja javne uprave do leta 2030, in sicer do 30. oktobra. Strategijo bo vlada sprejela predvidoma do konca leta, za pripravo in spremljanje akcijskega načrta pa bodo imenovali medresorsko delovno skupino, so napovedali na ministrstvu.