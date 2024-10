Ministri EU o konkurenčnosti evropskega gospodarstva na področju energije

Luxembourg, 15. oktobra - Ministri EU, pristojni za energetiko so se na današnjem zasedanju v Luksemburgu med drugim posvetili priporočilom o prihodnosti konkurenčnosti evropskega gospodarstva na področju energije. Zasedanja se je udeležil tudi minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Kot so sporočili z ministrstva, Slovenija omenjena priporočila pozdravlja.