Odbor DZ ob obravnavi proračuna o ohranjanju konkurenčnosti

Ljubljana, 15. oktobra - Odbor DZ za gospodarstvo se je na današnji seji seznanil s predlogom sprememb državnega proračuna za leto 2025 in predlogom proračuna za leto 2026 s svojega delovnega področja. Člani so v razpravi posvetili največ časa pomembnosti ohranjanja konkurenčnosti slovenskega in evropskega gospodarstva ter prilagajanju spremembam.