Pirc Musar v Benečiji poudarila pomen ohranjanja slovenščine

Špeter, 15. oktobra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes obiskala Benečijo, kjer se je sestala s predstavniki tamkajšnje slovenske skupnosti in župani 18 občin, v katerih živijo Slovenci. Nagovorila je zbrane na slovesnosti ob 40. obletnici delovanja dvojezične šole Pavla Petričiča v Špetru in med drugim poudarila pomen ohranjanja slovenščine.

Pirc Musar je učencem omenjene šole čestitala, ker se učijo in tudi tako ohranjajo slovenski jezik. Pozvala jih je, naj bodo ponosni na dvojezičnost, ki da v današnjem svetu predstavlja izjemno bogastvo, so sporočili z urada predsednice.

"Ste pomemben steber dvojezičnega izobraževanja in ključna institucija za ohranjanje slovenskega jezika v tej regiji," je dejala v govoru in izpostavila pomen izobraževanja nasploh, rekoč da je to ključno za njihov osebni razvoj in prihodnost, obenem pa je tudi temelj širše družbene zavesti in odgovornosti.

Ob tem se je za dosedanje pedagoško delo ter vsa prizadevanja za ohranjanje in krepitev slovenskega jezika na Videmskem zahvalila tudi zaposlenim na šoli.

Beneškim Slovencem nasploh je zagotovila svojo pozornost in podporo, saj da je to njena odgovornost, h kateri jo zavezuje tudi ustava. "Pa tudi, če me ne bi. Moja vrata so za vas vedno odprta," je poudarila.

Kasneje se je sestala z župani 18 občin na Videmskem in jih pozvala, naj vse izzive, ki so pred njimi, rešujejo skupaj. Kot je dejala, ohranjanje jezika, kulture in identitete slovenske manjšine ni le naloga slovenske skupnosti, temveč tudi širše družbe, ki da mora prepoznati in spoštovati bogastvo svoje večkulturnosti.

Zahvalila se jim je za dosedanjo podporo slovenski manjšini in izrazila pričakovanje, da bodo v prihodnje skupaj gradili okolje, kjer bo lahko vsak živel svobodno, s ponosom in spoštovanjem do svojih korenin.