Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzgor

Ljubljana, 15. oktobra - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,03 odstotka in se ustavil pri 1606,81 točke. Najvišjo rast so v prvi kotaciji beležile Telekomove delnice, najgloblji padec pa Petrolove. Vlagatelji so ustvarili za 1,12 milijona evrov poslov, več kot polovico s Krkinimi delnicami.