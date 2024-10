Med Slovenijo in Avstrijo krepitev čezmejnih energetskih povezav

Jezersko, 15. oktobra - Elektro Gorenjska in Kärnten Netz sta danes na Jezerskem obeležila desetletnico čezmejne energetske povezave, s katero sta poskrbela za električno oskrbo Jezerskega v času žledoloma. Obe podjetji čezmejno sodelovanje med Slovenijo in avstrijsko Koroško odtlej še krepita in bosta vzpostavili tudi energetsko povezavo skozi predor Ljubelj.