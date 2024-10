Na sojenju v zadevi Trenta pričal tudi minister Novak

Celje, 15. oktobra - Na sojenju prvaku SDS Janezu Janši in soobtoženima, nekdanjima direktorjema Eurogradenj in Imosa Klemnu Gantarju in Branku Kastelicu, zaradi domnevno spornih poslov z zemljišči v Trenti, ki poteka na celjskem okrožnem sodišču, je danes med drugim pričal aktualni minister za naravne vire in prostor Jože Novak, nekoč tudi direktor Imosa.