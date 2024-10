V Jablanici pokopali 19 žrtev poplav in plazov

Mostar, 15. oktobra - V Jablanici so danes v prisotnosti več tisoč žalujočih pokopali 19 žrtev katastrofalnih poplav in plazov, ki so v začetku meseca prizadele osrednji del Bosne in Hercegovine. Življenje je sicer skupno izgubilo 26 ljudi. V številnih krajih še naprej odpravljajo posledice neurja, samo v občini Jablanica pa je škoda ocenjena na 25 milijonov evrov.