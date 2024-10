Slovenija med najbolj prometno varnimi državami EU

Ljubljana, 15. oktobra - Slovenija je med državami EU, ki so med letoma 2019 in 2023 najbolj zmanjšale število žrtev prometnih nesreč, in sicer za petino. Prav tako je precej pod evropskim povprečjem pri številu žrtev na milijon prebivalcev, kaže poročilo Evropske komisije. S tem je med najbolj prometno varnimi državami v EU, poudarjajo v agenciji za varnost prometa.