Ljubljana, 15. oktobra - Na sedežu Rokometne zveze Slovenije (RZS) v Ljubljani so danes opravili žreb drugega kroga pokala Slovenije za moške, ki bo 13. novembra. Gorenje Velenje, Trimo Trebnje, Celje Pivovarna Laško, Krka in Jeruzalem Ormož so že uvrščeni v osmino finala.