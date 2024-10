Ljubljana, 15. oktobra - Policija je preklicala iskanje 22-letnika iz Renč, ki so ga pogrešali od ponedeljka. Danes okoli poldneva so ga namreč našli mrtvega na območju občine Renče - Vogrsko, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok njegove smrti.