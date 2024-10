SDS predlaga državni odkup najpomembnejših kmetijskih in živilskopredelovalnih podjetij

Ljubljana, 15. oktobra - V poslanski skupini SDS vladi predlagajo, naj razmisli o državnemu odkupu najpomembnejših kmetijskih in živilskopredelovalnih podjetij v tuji lasti, saj je to po njihovem mnenju nujno za dolgoročno ohranitev prehranske varnosti in slovenskega kmetijstva. Od vlade tudi sicer pričakujejo več naporov za zagotavljanje prehranske varnosti.