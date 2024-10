Število neregularnih prehodov v EU letos upadlo za 42 odstotkov

Varšava, 15. oktobra - Število neregularnih prestopov zunanjih meja Evropske unije je v prvih devetih mesecih letošnjega leta upadlo za 42 odstotkov glede na lani, in sicer so jih zabeležili 166.000, je danes sporočila Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex. Glede na podatke agencije so meje prešli večinoma državljani Sirije, Malija in Ukrajine.