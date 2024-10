Evropska sredstva za čistilno napravo v Novi vasi nad Dragonjo

Piran, 15. oktobra - Malo komunalno čistilno napravo v Novi vasi nad Dragonjo bodo dogradili tudi s pomočjo evropskih sredstev. Kot so danes sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor, so Občini Piran za zagotovitev ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode za 173 prebivalcev odobrili skoraj 230.000 evrov iz načrta za okrevanje in odpornost.