Priprave na zagon novega evropskega podjetja za proizvodnjo bojnih vozil v polnem teku

Rim/La Spezia, 15. oktobra - Nemški in italijanski orožarski podjetji Rheinmetall in Leonardo nadaljujeta uresničevanje načrta o ustanovitvi skupnega podjetja za proizvodnjo tankov in oklepnih bojnih vozil. "Ustvarjamo novega težkokategornika v evropski proizvodnji tankov," je dejal izvršni direktor Rheinmetalla Armin Papperger.