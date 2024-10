ZZZS: Cene izdelave belih zalivk niso podcenjene

Ljubljana, 15. oktobra - Cene izdelave kompozitnih oziroma belih zalivk niso podcenjene in za zdaj ostajajo nespremenjene, so poudarili na ZZZS. Bodo pa, če se bo izkazalo, da so zdajšnje vrednosti neustrezne, model plačevanja prenovili ob drugi fazi opuščanja amalgama. Zobozdravniki so namreč opozorili, da je znesek, ki ga prejmejo za izdelavo belih zalivk, prenizek.