Na Disney+ prihodnji mesec dokumentarec o The Beatles

Los Angeles, 16. oktobra - Na Disney+ bodo prihodnji mesec predvajali nov dokumentarec o The Beatles, ki sta ga o prvem obisku skupine v ZDA posnela producent Martin Scorsese in režiser David Tedeschi. Film Beatles '64 bo vseboval še nikoli videne posnetke slavne četverice in njihovih oboževalcev. Na platformi bo na voljo od 29. novembra.