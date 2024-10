Potrjena primera ptičje gripe pri labodih na Ptuju

Ljubljana/Ptuj, 15. oktobra - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin rejce perutnine in ptic v ujetništvu obvešča, da je bila pri dveh poginjenih labodih, ki so ju našli na Ptujskem jezeru v občini Ptuj, potrjena visoko patogena aviarna influenca oziroma ptičja gripa. Rejce poziva, naj upoštevajo veljavna priporočila in ustrezno ukrepajo.