Na Ljubljanski borzi zaenkrat največ zanimanja za Petrol

Ljubljana, 15. oktobra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je do 11.30 okrepil za 0,27 odstotka. Večjo rast indeksa je preprečila pocenitev zaenkrat najprometnejših delnic Petrola za 0,66 odstotka. Poleg Petrolovih so bile dopoldne bolj zanimive še Krkine delnice, ki pa so se podražile za več kot en odstotek.