Fajon: Humanitarno in razvojno pomoč nudimo kot izraz solidarnosti in odgovornosti

Ljubljana, 15. oktobra - Čeprav je Slovenija v svetovnem merilu zelo majhna donatorica na področju razvojne pomoči in sredstev za nujni humanitarni odziv, je njen prispevek neprecenljiv in izraz solidarnosti in odgovornosti, je povedala zunanja ministrica Tanja Fajon ob odprtju Slovenskih razvojnih dnevov, ki bodo potekali do 22. oktobra.