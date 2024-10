Mladi v razpravi o Jeku 2 izpostavili tudi nujnost transparentnosti naložbe

Ljubljana, 15. oktobra - Mladi z ljubljanskih naravoslovnih in družboslovnih fakultet so na četrtkovi razpravi o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne (Jek 2) ob številnih pozitivnih vidikih jedrske energije opozorili tudi na tveganja izgradnje novega bloka in pomembnost zagotavljanja transparentnosti celotne investicije.