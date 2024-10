Fifa po sodbi Diarra odpira globalni dialog

Ljubljana, 15. oktobra - Mednarodna nogometna zveza Fifa se je v zvezi z odločitvijo sodišča v primeru Lassane Diarraja odločila, da z vsemi deležniki odpre globalni dialog in poišče ustrezne rešitve. Kot so zapisali pri Fifi, bodo spoštovali odločitev sodišča, ki je v svoji razsodbi ugotovilo, da so pravilniki za prestope nogometašev delno v nasprotju s pravom EU.