Ekologi brez meja obeležili deseto obletnico programa zero waste v Sloveniji

Ljubljana, 15. oktobra - Ekologi brez meja obeležujejo deseto obletnico programa zero waste v Sloveniji. Na slovesnosti, ki so se je udeležili predstavniki slovenskih občin, komunalnih podjetij, turistični ponudniki in razvojni partnerji, so predstavili dosežke preteklega dela. Med drugim se je mreži strategije ničelnih odpadkov v teh letih pridružilo 19 občin.