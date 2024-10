Univerza na Primorskem tudi uradno ni več soustanoviteljica zavoda Lomonosov

Koper, 15. oktobra - Minuli teden je okrožno koprsko sodišče ugodilo zahtevku Univerze na Primorskem (UP), da se jo kot soustanoviteljico zavoda Lomonosov izbriše iz poslovnega in sodnega registra. UP se je sicer kot soustanoviteljica umaknila že pred dvema letoma, ko so jih upniki opozorili o spornih plačilnih praksah zavoda. Ta je bil ustanovljen leta 2017.