Nad Tajvanom zaznali rekordno število kitajskih vojaških letal

Taipei, 15. oktobra - Nad Tajvanom, ki ga je v ponedeljek v obsežnih vojaških vajah Kitajska obkolila, so zaznali največje število vojaških letal v enem dnevu doslej. Po navedbah tajvanskega obrambnega ministrstva so jih v 25 urah do 6. ure po lokalnem času našteli 153. V okolici otoka so zaznali tudi 14 vojaških ladij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.