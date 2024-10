Dallas brez Dončića izgubil še tretjič zaporedoma

Los Angeles, 15. oktobra - Potem ko so košarkarji Dallas Mavericks izgubili uvodni pripravljalni tekmi proti Memphis Grizzlies in Utah Jazz, so bili od lanskih finalistov severnoameriške lige NBA boljši tudi Los Angeles Clippers. Prvi zvezdnik Dallasa Luka Dončić zaradi poškodbe mečne mišice še ni stopil na parket.