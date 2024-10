Umrla ameriška borka za odpravo plačnih razlik med spoloma Lilly Ledbetter

New York, 15. oktobra - V 86. letu je v ponedeljek po krajši bolezni umrla znana borka za odpravo plačnih razlik med moškimi in ženskami v ZDA Lilly Ledbetter, so sporočilo njene družine povzeli ameriški mediji. Po Ledbetter so leta 2009 poimenovali zvezni zakon proti diskriminaciji pri plačah, ki ga je podpisal demokratski predsednik Barack Obama.