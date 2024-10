Kamala Harris privolila v intervju za televizijo Fox News

New York, 15. oktobra - Demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris je privolila v intervju za televizijo Fox News, ki bo v sredo v oddaji Breta Baierja, je v ponedeljek sporočila televizija, katere voditelji so odkrito na strani republikancev in njihovega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa. Oba kandidata sta v ponedeljek nagovarjala volivce v Pensilvaniji.