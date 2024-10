Začenjajo se dogodki ob dnevu Maribora

Maribor, 17. oktobra - Z dopoldanskim odprtjem razstave General Rudolf Maister in boj za slovensko severno mejo v avli filozofske fakultete ter popoldansko slovesnostjo in podelitvijo priznanj in nagrad Mestne občine Maribor v minoritski cerkvi se danes začenja štiridnevno obeleževanje dneva Maribora. Vrhunec dogajanja bodo nedeljski koncerti na petih gričih.