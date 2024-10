Fotografska razstava zaokrožuje paraolimpijske igre v Parizu

Ljubljana, 14. oktobra - Dober mesec po koncu paraolimpijskih iger v Parizu so danes v Cankarjevem domu v Ljubljani odprli še fotografsko razstavo, na kateri so nekateri utrinki iger. V Parizu so slovenski športniki osvojili zlato in bronasto medaljo, najbolj zanimive trenutke s tekmovališč pa bodo lahko obiskovalci na razstavi videli še do 8. decembra.