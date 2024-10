Evropske borze z rastjo, nafta in evro cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 14. oktobra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Vlagatelji so osredotočeni na objavo četrtletnih poslovnih rezultatov podjetij in v pričakovanju izida četrtkovega zasedanja Evropske centralne banke glede novega znižanja obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa znižal.