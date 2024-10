Poklukar: Stanje na Bližnjem vzhodu danes slabše kot lani

Zagreb, 14. oktobra - Stanje na Bližnjem vzhodu je slabše kot lani ob našem prvem srečanju, je na današnjem srečanju notranjih ministrov Slovenije, Hrvaške in Italije v Zaprešiću dejal notranji minister Boštjan Poklukar in dodal, da razmere pozorno spremljajo. Ob tem je s hrvaškim in italijanskim kolegom med drugim podprl podpis sporazuma med BiH in agencijo Frontex.